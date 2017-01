La Sampdoria è ormai ad un passo da Lorenco Simic, promettente difensore dell'Hajduk Spalato. Per assicurarsi il calciatore classe 1996, che viene considerato uno dei profili più interessanti per quanto riguarda il calcio balcanico, il club doriano verserà a quello croato 1,4 milioni di euro.



Alfredopedulla.com riporta anche una curiosità in merito alla cifra: la Samp verserà 200.000 euro in più rispetto alla clausola rescissoria del giocatore, fissata a 1,2 milioni. Ciò consentirà ai blucerchiati di poter dilazionare il pagamento dell'importo: è stato un particolare fondamentale per arrivare all'intesa nell'affare che porterà Simic a Genova nei prossimi giorni.



@MontaldoLorenzo