Volto sorridente, tratti somatici e accelerazioni palla al piede che ricordano tanto quelle di Ronaldo il Fenomeno: dopo anni di paragoni ingombranti Luis Muriel si sta finalmente imponendo nel panorama internazionale degli attaccanti. Lo ha fatto grazie alla sua crescita personale, certo, ma parte del merito va anche alla Sampdoria, che lo ha aspettato e coccolato, credendo in lui quando poche società erano disposte a puntare più di 11 milioni su un giocatore bravino, ma troppo discontinuo.



In questa Serie A invece Muriel ha messo lo zampino in 21 dei gol stagionali segnati dai blucerchiati. Dieci reti in campionato, due nella Tim Cup, e ben nove assist vincenti: sono questi i numeri del numero 9 colombiano, che piace tantissimo in Italia e all'estero. Tra le squadre che lo seguono con attenzione, secondo il Mirror, ci sarebbe anche una nuova società. Si tratterebbe del West Ham, che dal campionato italiano ha recentemente pescato - senza troppa fortuna - Simone Zaza e potrebbe ripetere la scommessa con Muriel.



Gli Hammers sono alla ricerca di un centravanti, anche perchè Carroll sembra indirizzato verso la Cina, e avrebbero messo nel mirino l'attaccante doriano. A Corte Lambruschini nel frattempo si riflette sulla quotazione del calciatore: nel contratto di Muriel la Samp ha inserito una clausola da circa 28 milioni di euro, e se le prestazioni rimarranno su questo livello, non è impossibile pensare ad una società disposta a mettere sul piatto l'intera cifra per assicurarsi il giocatore battendo la concorrenza.