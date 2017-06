Luis Muriel sta vivendo una situazione abbastanza bizzarra in seno alla Sampdoria. Il centravanti blucerchiato è uno dei giocatori più importanti e determinanti della rosa doriana, ma sino a poche settimane fa sembrava essere lui il giocatore destinato a lasciare Genova a fine stagione.



La cessione di Schick però ha cambiato i piani blucerchiati: ora la Samp può sì cedere Muriel, ma per farlo chiede non meno di 25 milioni di euro, a maggior ragione se si considera che la clausola rescissoria per il numero 9 colombiano ammonta a 28 milioni. Una cifra che, si diceva, avrebbe potuto mettere sul piatto un club come lo Zenit, da poco guidato da Mancini. Le indiscrezioni circolate ieri raccontavano della società russa pronta a offrire quanto chiesto da Corte Lambruschini, addirittura c'era chi ipotizzava i primi contatti per la cessione di Muriel.



Per la verità al momento la Sampdoria non ha in piedi nessuna trattativa per Muriel. A farlo sapere è la stessa societò, tramite l'edizione genovese de La Repubblica. L'Inter ha chiesto informazioni, ma solo per conoscere la base da cui Ferrero partirà per trattare l'eventuale cessione di Muriel, mentre gli uomini mercato doriani non avrebbero mai sentito i colleghi dello Zenit. Contatti smentiti, dunque, a magior ragione se si riflette sull'avversione di Muriel per il... freddo.



Già, anche l'aspetto climatico secondo il quotidiano andrebbe preso in considerazione nel valutare l'eventuale destinazione di Muriel, che detesta il freddo e la mancanza di sole. Addirittura nei giorni scorsi alcune delle società interessate, ossia il West Bromwich, lo Swansea e il Leicester avrebbero abbandonato la pista che conduceva al colombiano della Samp proprio per questo motivo. Ed è sempre per questo problema che lo Zenit potrebbe avere parecchie difficoltà nel convincerlo a trasferirsi in Russia.