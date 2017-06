Quella che fino a poco fa era soltanto una suggestione potrebbe trasformarsi in una realtà: il matrimonio tra la Sampdoria e Wesley Sneijder infatti non è più soltanto un sogno di mezza estate, bensì una trattativa reale e avviata. Fondamentale in questo senso è stato l'incontro di ieri a Fiumicino tra l'avvocato Romei e l'agente del giocatore, che ha aperto ad un trasferimento a Genova.



Secondo gianlucadimarzio.com le parti avrebbero trovato anche l'accordo per un contratto annuale con il club blucerchiato, a 2 milioni più bonus. Sneijder potrebbe anche risolvere il suo contratto con il Galatasaray, per essere libero di firmare con un altro club. A questo punto la Sampdoria interpellerà Giampaolo, per capire il parere del mister sull'acquisto. Il dubbio è che il possibile approdo al Doria del trequartista olandese possa spostare alcuni equilibri interni (anche perchè la Samp sulla trequarti sta per chiudere Ilicic).