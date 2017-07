Voglia matta di Sampdoria: Wesley Sneijder, da Ibiza dove è in vacanza in questi giorni, è in 'pressing' sul suo procuratore Guido Albers. Ma in particolare il numero 10 del Galatasaray sarebbe rimepiendo di messaggi il mediatore italiano che ha curato l'intera operazione e che lo ha convinto a rilanciarsi in Italia, dove Sneijder ha numerose attività collaterali, in vista del Mondiale.



Secondo Il Secolo XIX il socio di Albers (che vuole rimanere anonimo) spiega così la determinazione del trequartista olandese: "Semplicemente gli ho detto che alla Samp troverebbe l’ambiente e la società ideale per dimostrare di essere ancora quello del Triplete - si limitaadire il socio -se da Gullit a Cassano,persino Eto’o, tutti i top player hanno fatto benissimo qui, è perché il club e l’ambiente sono ideali".



Insomma, Sneijder sembra prontissimo a trasferirsi a Genova, rinunciando anche a parecchi milioni - si 'accontenterebbe' di meno di due milioni, con tanti bonus legati alle prestazioni - pur di tornare in Italia. La Samp si è presa qualche giorno di riflessione, perchè all'interno del club di Corte Lambruschini ci sono varie correnti di pensiero: Osti e Pradè sarebbero contrari (hanno già preso Ilicic) mentre Romei sarebbe entusiasta dell'operazione. Giampaolo invece non avrebbe mostrato tutto l'entusiasmo atteso, non per le qualità del giocatore che sono fuori questione, ma piuttosto perchè il mister doriano avrebbe preferito avere prima rinforzi in difesa.