Daniele Pradè è arrivato alla Sampdoria da qualche mese, ma si è già gustato parecchie grandi partite da parte della truppa di Marco Giampaolo. Il successo nel derby, ad esempio, la vittoria sull'Inter o in rimonta sul Sassuolo, il 3-2 alla Roma e ora anche lo 0-1 in casa del Milan.



Partite che hanno caricato i tifosi, e anche lo stesso dirigente che nella zona mista di San Siro ha analizzato così la prestazione della Samp, sottolineando la sua felicità per la prestazione e i tre punti: "Nel riscaldamento abbiamo avuto un problema con l'infortunio di Barreto che è un giocatore molto importante per noi, per l'esperienza e la caparbietà. Abbiamo giocato a centrocampo con tre ragazzi giovanissimi. Non è da tutti in Serie A a fare delle scelte così. Queste partite ci danno la consapevolezza che questa squadra può diventare importante".



"Viviano è un portiere forte, è un animale da gara, era quasi scontato che facesse una partita top - continua Pradè, come riporta Milannews.it - L'obiettivo è mettere certezze e conoscenze, qualcosa che poi ti ritrovi successivamente. Non ci siamo depressi, sapevamo che poi il lavoro esce fuori e paga".