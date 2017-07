Un nome a cinque stelle per il reparto avanzato della Sampdoria. Il profilo è quello di un attaccante di lusso perchè parliamo di Luciano Vietto, talentuoso centravanti classe 1993 di proprietà dell'Atletico Madrid. La punta argentina, con alle spalle già una buona esperienza in Liga nonostante la fitta concorrenza a Madrid e la giovane età, è uno dei sogni dei blucerchiati per il mercato estivo.



Secondo Sky Sport già da qualche tempo la dirigenza di Corte Lambruschini avrebbe intrapreso i primi sondaggi con i Colchoneros, per valutare la fattibilità dell'operazione. Gli ostacoli non mancano, specie quelli di carattere economico. Da Genova però aspettano una risposta da parte dell'Atletico, che farà sapere nelle prossime ore quale sarà la valutazione del giocatore, mentre la Samp avrebbe già sondato la disponibilità di Vietto a trasferirsi in Italia.