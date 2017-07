Esperienza, qualità e quantità: oltre 100 partite con la maglia dell'Arsenal sono un biglietto da visita niente male per Jack Wilshere, la nuova idea per la Sampdoria in questo movimentato mercato estivo. Il centrocampista britannico, cresciuto nelle giovanili dei Gunners, è l'ultimo nome prestigioso ad essere stato accostato al club blucerchiato.



Secondo gianlucadimarzio.com da Corte Lambruschini avrebbero già avviato i primi contatti con la squadra londinese per valutare l'acquisto del calciatore classe 1992. La richiesta dell'Arsenal per Wilshere è di circa 10 milioni di euro, una richiesta che la Samp potrebbe anche pareggiare visti i numerosi introiti e le tante cessioni perfezionate tra giugno e luglio. Wilshere nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bournemouth, per un totale di 29 presenze in Premier League.