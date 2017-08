Nel turbinio di voci per la difesa della Sampdoria, nelle ultime ore ha fatto irruzione un nome nuovo. Si tratta di un profilo seguito senza clamore dalla dirigenza blucerchiata ma sicuramente interessante perchè parliamo di Lucas Martinez Quarta, centrale classe 1996 di proprietà del River Plate.



Con 20 presenze tra Primera Division e Coppa Libertadores, Martinez è una delle promesse costruite 'in casa' dai Millonarios, che lo hanno cresciuto nelle giovanili per lanciarlo poi in prima squadra. La Sampdoria, secondo i rumors raccolti in Argentina da Proyecto Futbol, ha provato a stuzzicare il River presentando un'offerta da circa 5 milioni di euro. La proposta blucerchiata però è stata immediatamente rigettata dal River, che avrebbe richiesto il pagamento dell'intera clausola rescissoria, fissata a 15 milioni.