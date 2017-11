Un altro giocatore della Sampdoria partirà in estate alla volta della Russia. Ivan Strinic stacca il pass per il Mondiale 2018, grazie al pareggio per 0-0 ottenuto dalla sua Croazia contro la Grecia. La nazionale balcanica era forte del 4-1 rifilato alla nazionale di Skibbe qualche giorno fa a Zagabria, e il pareggio a reti bianche è servito solo a certificare l'approdo alla rassegna in programma tra giugno e luglio.



Il terzino blucerchiato è stato confermato in campo titolare dal tecnico Cacic, che gli ha fatto disputare tutti e 90 i minuti del match di Atene, anche se la sua prestazione è parsa un po' più sottotono rispetto a quella offerta nel gara di andata. Adesso Strinic rientrerà a Genova, probabilmente già da domani per la ripresa degli allenamenti. L'obiettivo è smaltire la stanchezza accumulata nel doppio incontro disputato con la Nazionale, per preparasi al meglio alla partita di domenica. Anche perchè al Ferraris arriva la Juventus, e Giampaolo ha già dimostrato di non voler rinunciare al suo mancino.