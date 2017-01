Non si placano le voci su un possibile addio alla Sampdoria di Ricky Alvarez. Il trequartista blucerchiato è appetito in Liga, dal Celta Vigo, e una sua possibile partenza a gennaio non andrebbe esclusa. Anche perchè dalla Spagna continuano a insistere in merito all'interesse dei galiziani per il giocatore: un gradimento che la Sampdoria conferma, anche se da Corte Lambruschini non trapelano indiscrezioni in merito alla possibile cessione di Alvarez.



Oltretutto, la Samp continua a sondare il mercato e ha individuato in Robin Quaison del Palermo il giocatore ideale per completare il suo reparto avanzato. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Quaison viene considerato dai vertici doriani una seconda punta duttile, capace magari di arretrare qualche metro e di agire alle spalle degli attaccanti, quindi come eventuale sostituto di Alvarez ma all'occorrenza anche di Budimir (che piace a Crotone, Bologna e Torino).