La situazione di Dodò alla Sampdoria resta alquanto intricata e difficile da sciogliere. Anche perchè il terzino sinistro, arrivato in estate dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, dovrà essere acquistato a giugno dalla Samp.



La situazione ovviamente potrebbe cambiare nel caso in cui da Corte Lambruschini decidessero di cedere o prestare il giocatore già a gennaio. Dodò, oltretutto, ha mercato anche in Italia: secondo il Corriere dello Sport lo avrebbe sondato l'Udinese, disposta ad accoglierlo in prestito per i prossimi sei mesi.



La soluzione dell'intrigo potrebbe così arrivare dal Friuli. Prima, però, la Samp dovrebbe necessariamente anticipare il riscatto del giocatore, prelevando il suo cartellino già in inverno dall'Inter. A quel punto il Doria potrebbe gestire l'esterno brasiliano senza dover consultare i nerazzurri, e potrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciarlo partire.