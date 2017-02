Il calciomercato è finito da circa una settimana, ma già iniziano ad ipotizzarsi e a delinearsi le possibili trattative per il futuro. In casa Sampdoria, una delle situazioni da risolvere è quella relativa a Dodò, relegato ai margini della rosa blucerchiata e utilizzato con il contagocce da Giampaolo.



Già in inverno la Samp ha provato a cederlo, non trovando però acquirenti soddisfacenti sia per i blucerchiati che per il giocatore. La situazione potrebbe cambiare in estate, anche perchè ci sarebbe già una pista possibile. Lo Sporting Lisbona avrebbe infatti messo nel mirino Dodò, e secondo il quotidiano portoghese O Jogo ci sarebbero anche già stati dei contatti per valutare la fattibilità dell'operazione.



A convincere il club biancoverde sarebbe stata la buona esperienza di Dodò, accumulata in tanti anni di Italia tra Roma, Inter e Samp. Il giocatore, dal canto suo, è alla ricerca di una soluzione che gli consenta di scendere in campo con continuità, e lo Sporting potrebbe rivelarsi una meta papabile in questo senso.



@MontaldoLorenzo