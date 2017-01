In alternativa allo svedese Quaison del Palermo (cercato anche dal Birmingham di Zola), la Sampdoria pensa al colombiano Ibarbo, in prestito al Panathinaikos ma ancora di proprietà del Cagliari.

In uscita dai blucerchiati Pedro Pereira (Benfica), Pavlovic (può tornare al Frosinone) e Cigarini (Cagliari o Sassuolo in cambio di Sensi). Capitolo Cassano: l'Entella lo corteggia da tempo, lui gradirebbe molto le ipotesi Bologna e Sassuolo.



In aspetta di capire se si può riaprire subito la trattativa per il giovane terzino belga Miangue dell'Inter, per la prossima stagione il Cagliari prenota il centrocampista Bisoli (Brescia) e vuole fare lo stesso con l'attaccante uruguaiano Avenatti, in scadenza di contratto con la Ternana, dove è in arrivo Acquafresca dal Bologna. Contatti tra il club sardo e la Sampdoria per Cigarini in caso di addio a Tachtsidis.