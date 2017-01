La Sampdoria resta sempre alla ricerca dirinforzi in difesa. Anche perchè con la partenza di Krajnc e Dodò, ormai molto probabili, il club doriano pare essere numericamente troppo 'corto'. La margherita di nomi tra cui scegliere comprende ad esempio Andreolli, ma anche Davide Santon, Jaroslaw Jach e Ibrahima Mbaye.



Il terzino senegalese, cresciuto nell'Inter, non sta trovando spazio a Bologna. Ecco perchè si era diffusa la voce di un interessamento doriano per il calciatore, che fu seguito da Corte Lambruschini già nelle scorse sessioni di mercato. Persino già da prima del suo prestito a Livorno, nel 2013-2014. Si tratta di un giocatore giovane (è un classe 1994), ancora di prospettiva ma già con una discreta esperienza in Serie A. Insomma, qualità che la Samp potrebbe ricercare.



L'agente del giocatore, Beppe Accardi, ha però negato di aver avuto contatti con gli uomini mercato blucerchiati: "Onestamente per quanto riguarda la Sampdoria non so nulla. Il giocatore a Bologna sta bene ma certo è che un club importante come la Sampdoria sarebbe una meta gradita. E probabilmente lì avrebbe anche più spazio..." ha detto il procuratore a Sampdorianews.net.



Mbaye comunque continua ad avere molto mercato: "Su di lui c'è il Crotone, c'è il Palermo. Si tratta comunque di fasi preliminari di mercato, in quanto le vere trattative, come quasi ogni anno, tenderanno a decollare dopo il 15 del mese" conclude Accardi.