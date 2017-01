Obiettivo plusvalenza per la: a portare liquidità fresca nelle casse doriane potrebbe essere, arrivato a Genova lo scorso gennaio da svincolato e appetito sul mercato estero. L'ex trequartista dell'Inter è uno dei pupilli di Marco Giampaolo, che lo ha messo in campo con regolarità: 16 presenze tra campionato e Tim Cup, due assist e un gol, questo lo score nel 2016-2017 dell'argentino.Secondo l'edizione genovese de La Repubblica qualcosa starebbe bollendo in pentola riguardo al futuro del giocatore. Per primo si è mosso il, che però avrebbe difficoltà a pagare il suo ingaggio (circa 900.000 euro a stagione). Alvarez però piace anche al, società decisamente più 'ricca' di quella galiziana: secondo l'agente dell'argentino Marcelo Simonian il club del Principato potrebbe concretamente provare a portarlo in Ligue 1.La Sampdora, dal canto suo, è disposta a cedere il calciatore per circa 4 milioni di euro. Cifra importante considerando che Alvarez è arrivato al Doria da svincolato, dopo il contenzioso tra Inter e Sunderland. Il suo addio potrebbe spianare la strada per l'acquisto di Robin Quaison dal Palermo, al momento bloccato perchè la volontà di Corte Lambruschini è quella di cedere prima di acquistare.@MontaldoLorenzo