Ancora una volta Salih Uçan. La voce di un interesse della Sampdoria per il centrocampista turco torna a circolare, come ormai regolarmente accade in ogni sessione di calciomercato. Era già successo un anno fa, gennaio 2016: il centrocampista pareva ad un passo dal vestire il blucerchiato, dal momento che a Roma lo spazio a disposizione era davvero pochissimo. Non se ne fece nulla, anche a causa di qualche problema burocratico, ma il nome del giocatore classe 1994 è rimasto molto spendibile dalle parti di Corte Lambruschini. Tanto è vero che pure in estate è rimbalzato tra le varie suggestioni di calciomercato.



​Uçan al termine della scorsa stagione è rientrato alla base, ossia al Fenerbahçe, la squadra con cui era esploso e che ne detiene ancora il cartellino. La suggestione Sampdoria però si è fatta nuovamente strada anche in vista della prima sessione del 2017. Ieri i media turchi avevano scritto di un forte interesse blucerchiato per il calciatore classe 1994, che potrebbe rappresentare un’alternativa interessante nel reparto mediano, soprattutto in caso di partenza di Cigarini.



SMENTITA - Si è parlato anche dei termini della trattativa: la Sampdoria avrebbe preparato un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto a giugno. Dall’entourage del giocatore però arriva, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, una smentita riguardo a possibili contatti con i blucerchiati. “Al momento – ci ha detto il suo agente, Omer Uzun – non mi ha chiamato nessuno da parte della Sampdoria per Salih”.



SPIRAGLIO – Il procuratore non chiude però definitivamente le porte a Corte Lambruschini: “La Sampdoria è una buona squadra" ammette poi Uzun, che però rimane restio a sbottonarsi ulteriormente "ma non possiamo parlare di quelle che sono solo ipotesi”.