La Sampdoria è alla ricerca di un nome di peso per l'attacco, specialmente in caso di partenza di Muriel. I profili seguiti sono già noti, da Eder a Zapata passando per Falcinelli e Kownacki, ma c'è un obiettivo ambizioso che sino ad oggi non era mai stato accostato al club doriano. La pista conduce addirittura al Real Madrid, e il nome è quello di Mariano Diaz, centravanti classe 1993 di proprietà delle merengues.



CHI E' - Diaz, spagnolo naturalizzato dominicano, è un giocatore classe 1993 dalle grandi potenzialità. Al Real ha ovviamente trovato pochissimo spazio in questo campionato. Chiuso dai 'mostri sacri' del Bernabeu, in 8 apparizioni in Liga il calciatore nato a Barcellona è riuscito però a mettere a segno la sua prima rete nella massima serie spagnola. Diverso lo score in Coppa del Re, dove la sua statistica recita numeri importanti: 5 presenze, 4 gol e un assist. Oltretutto marcando una tripletta nell'unica occasione in cui è rimasto in campo per 90 minuti, da titolare. Mariano Diaz ha però impressionato soprattutto nella Segunda Division: 25 reti nel 2015-2016 con il Real B, un'annata straordinaria che gli è valsa la stima di Zidane (suo allenatore all'epoca) e la chiamata dai 'grandi' in questa stagione.



CESSIONE IN VISTA - Secondo le indiscrezioni che rimbalzano su alcuni media spagnoli, Diaz non rimarrà a Madrid la prossima stagione. L'attaccante è sul mercato, e parecchie società lo hanno sondato. In Italia ci ha provato la Lazio, mentre all'estero è stato accostato con frequenza all'Olympique Lione. Il club di Bruno Genesio aveva preso contatti con la dirigenza dei blancos e con l'entourage del giocatore, e nei giorni scorsi pareva essere davvero vicino alla firma, forte anche dei buoni rapporti instaurati nel corso degli anni con i madrileni.



IDEA SAMP - L'inserimento della Samp, però, potrebbe sparigliare le carte sul tavolo: la società blucerchiata, grazie anche alla disponibilità economica derivante dalle tante cessioni, valuta lo 'sgambetto' al Lione. La base su cui impostare eventualmente la trattativa dovrebbe essere di circa 7-8 milioni di euro.Il Real invece riflette sulla possibilità di inserire - in un'eventuale operazione con qualsiasi squadra interessata al calciatore - una clausola per un futuro controriscatto, sulla falsariga di quanto fatto con Morata. Se la Samp deciderà di affondare il colpo, però, avrà tempo e modo di discutere i dettagli: per il momento i blucerchiati si limitano a sognare di portare uno dei 'Galacticos' a Bogliasco. D'altro canto, l'ultimo ex Real ad arrivare a Genova è stato un certo Antonio Cassano. Uno che, nella prima esperienza in blucerchiato, aveva fatto discretamente bene. E se Diaz ne seguisse le orme?



