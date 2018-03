Quella contro l'Inter è stata decisamente una partita da dimenticare per la. Oltre ai 5 gol rimediati dai nerazzurri, e alla perdita del sesto posto, i blucerchiati devono fare i conti anche con la tegola dell'infortunio di Edgar. Il centrocampista paraguaiano era uscito acciaccato dalla gara contro la squadra di Spalletti. Gli accertamenti di ieri hanno evidenziato una lesione al gemello della gamba sinistra : si tratta di un problema piuttosto delicato, che andrà valutato con calma e quotidianamente dallo staff blucerchiato. Il giocatore, fresco di rinnovo e desideroso di tornare in campo il prima possibile, ha già fatto sapere di voler puntare a un recupero lampo. Ma la situazione sembra decisamente più complessa.Barreto ne avrà all'incirca per tre settimane. L'ex centrocampista del Palermo salterà sicuramente la trasferta di Verona contro il Chievo del 31 marzo, e pure il recupero con l'Atalanta del 3 aprile. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il numero 8 blucerchiato rischia di non farcela, in programma il 7 aprile. Barreto potrebbe forse per la trasferta contro la Juventus. Meno preoccupante invece la situazione di Jacopo. Il laterale italiano ancora ieri alla ripresa degli allenamenti ha continuato con il suo programma personalizzato, ma il rientro in gruppo dovrebbe essere ormai questione di giorni. Si tratta di una buona notizia per Marco Giampaolo, che a destra ha perso Bereszynski e non avrebbe alternative nel ruolo di terzino.A proposito di, l'ex difensore del Legia Varsavia è rimasto in Nazionale. Ieri lo staff medico della Polonia e quello della Samp si sono confrontati, decidendo di lasciare il giocatore in ritiro, sottoponendolo a fisioterapia. Il C.T. Nawalka ha promesso di non impiegarlo nella prima partita contro la Nigeria, e se le sue condizioni non dovessero migliorare, la Polonia lo risparmierà dalla seconda amichevole, consentendogli di rientrare a Bogliasco già lunedì. Anche per quanto riguarda Bereszynski comunque. La partita con l'Inter non gli ha fatto bene, anche il terzino polacco rischia di rientrare a ridosso del derby.