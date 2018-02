Si apre la 23esima giornata di Serie A con Sampdoria-Torino. Ecco il match presentato da Opta: sono 101 i precedenti in Serie A fra Sampdoria e Torino. 34 vittorie per i granata, 29 per la Sampdoria e 38 pareggi. Il Torino non porta a casa i tre punti in Serie A sul campo della Sampdoria dal marzo 1993: da allora sei vittorie per i blucerchiati e cinque pareggi. La Sampdoria ha segnato 26 gol in casa in questa Serie A, solo la Lazio (28) ne ha realizzati di più in match casalinghi di questo campionato. Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte giocate in campionato, pareggiando però quattro di queste (1V).



Nelle tre partite dall’arrivo di Mazzarri il Torino ha ottenuto due successi, tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 14 sotto Mihajlović. La Sampdoria ha ottenuto una sola sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie A (3V, 1N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque (1N). La Sampdoria ha subito il 35% dei suoi gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco (11 su 31, tra cui tutti gli ultimi quattro), percentuale record nel campionato in corso. Duvan Zapata ha partecipato esattamente a un gol in ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Torino (due reti e un assist).





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SAMPDORIA – Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Gaston Ramirez; Zapata, Quagliarella.



TORINO – Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro, Acquah, Rincon, Obi; Baselli, Iago Falqué; Niang.