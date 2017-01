Il rebus difesa per la Sampdoria resta vivo e coinvolge parecchi nomi che potrebbero vestire il blucerchiato in questa finestra invernale. Uno tra i profili che circolano con maggiore continuità è quello di Thomas Heurtaux, centrale di proprietà dell'Udinese. Il giocatore francese era già stato accostato qualche settimana fa al club doriano, che però sembrava aver mollato il colpo virando su altri profili.



Ora per secondo Il Secolo XIX il difensore bianconero sarebbe tornato di moda per la Samp. Heurtaux era già stato seguito lo scorso gennaio, sembra essere in uscita da Udine ma sul calciatore va registrato anche l'interesse di alcune società francesi, che potrebbero far concorrenza alla Sampdoria.