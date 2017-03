I tifosi della Sampdoria hanno trattenuto il respiro quando, durante il match con la Juventus, Lucas Torreira prima e Patrik Schick poi hanno dovuto lasciare il campo anzitempo per infortunio. Le condizioni fisiche dei due calciatori, forse due tra i giovani più rappresentativi in casa blucerchiata, non destano però particolari preoccupazioni allo staff medico di Corte Lambruschini.



Per Schick si è trattato solamente di un trauma distorsivo alla caviglia destra, ma ieri è volato lo stesso in Repubblica Ceca per rispondere alla chiamata della sua Nazionale, dove verrà ulteriormente valutato. Torreira invece secondo Tuttosport ha sofferto solamente di un affaticamento muscolare. La Samp ha così deciso di evitare persino gli esami strumentali, e a Bogliasco confidano di poterlo recuperare in qualche giorno semplicemente facendolo riposare. In quest'ottica la ripresa, fissata per mercoledì, potrà aiutare il regista a ricaricare le batterie per tornare poi a piena disposizione di mister Giampaolo.