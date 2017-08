La notizia che non ti aspetti è anche una delle più belle. Lucas Torreira sembrava sul piede di partenza, corteggiato da tante società che volevano strapparlo alla Sampdoria, spinto lontano anche da alcune dichiarazioni del suo procuratore. Così non è stato, perchè il regista uruguaiano rimarrà a Genova.



Alla fine il centrocampista uruguaiano ha rinnovato sino al 2022 con il club blucerchiato, con grande soddisfazione di tutte le parti in causa: "Il presidente Massimo Ferrero mi vuole bene, ha sempre detto che non mi avrebbe lasciato partire e devo ringraziarlo al pari del mister, qui mi sento come a casa e sento che posso dare ancora tanto a questa squadra" ha ammesso lo stesso Torreira a Premium Sport.



"Il mio primo allenatore nella Primavera del Pescara è stato Federico Giampaolo, il fratello del mister. Ho imparato tanto da lui anche se all’epoca giocavo attaccante, mentre adesso sto facendo il mediano come m’insegna Marco" prosegue il numero 34 blucerchiato ripercorrendo la sua carriera sino ad oggi. Una carriera in cui manca ancora il gol in Serie A: "So che prima o poi arriverà anche la prima rete, ma punto soprattutto a confermare quanto di buono fatto l’anno passato. Il centrocampo non è cambiato e questo è un vantaggio per mettere in pratica ciò che chiede l’allenatore - conclude Torreira, come riporta Sampdoria.it - il nostro obbiettivo è regalare qualche soddisfazione ai nostri tifosi".