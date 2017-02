Le continue voci di mercato avrebbero potuto facilmente condizionare anche un giocatore di grande esperienza. Con Lucas Torreira, però, così non è stato. Tante le indiscrezioni attorno al regista blucerchiato, alimentate anche dalle sparate del suo procuratore, tante le società interessate: il giocatore classe 1996 però non si è fatto impressionare.



Torreira ha continuato ad inanellare partite di livello, come quella di ieri con il Bologna fatta di palle recuperate e decine di passaggi azzeccati: "Siamo una squadra che non molla mai. Anche se prendiamo un gol noi continuiamo a giocare. Oggi e tutte le altre volte che subiamo un gol" ha detto il calciatore nel post partita, come riporta Sampdorianews.net.



Torreira analizza così la rimonta doriana: "Dopo il rigore si sono aperti degli spazi e noi siamo stati aggressivi. Quando troviamo delle squadre che si chiudono, noi soffriamo perché abbiamo bisogno di trovare gli spazi giusti. Noi facciamo sempre il nostro gioco, con le piccole e con le grandi squadre. Abbiamo vinto tre partite consecutive molto importanti. Prima di queste partite venivamo da una qualche gara non perfetta. Adesso questi nove punti ci faranno lavorare con più calma".



In chiusura, spazio ad un ringraziamento al pubblico blucerchiato: "I cambi sono una possibilità in più. Erano molto freschi e ci hanno dato una grande mano. Ringrazio i nostri tifosi per il sostegno. Io qui sono molto contento e voglio pensare solo alla Sampdoria".