Tanta delusione per la Sampdoria dopo la sconfitta con il Sassuolo. I blucerchiati hanno visto sfumare quasi definitivamente il sogno europeo, anche se Lucas Torreira qualche piccola speranza sembra nutrirla ancora. "Era un'occasione decisiva per noi e per il nostro obiettivo, l'Europa League. Non abbiamo fatto una grandissima partita, loro non ci hanno permesso di fare il nostro gioco,siamo andati molto in difficoltà nell'arco dei 90 minuti. La palla non girava tanto perchè il campo era secco, quindi si sbagliava molto. Però non cerchiamo di certo alibi. L'Europa sarebbe una grandissima cosa, ma è difficile. Sognare però non costa nulla" ha detto il regista uruguaiano a Samp TV.



Il numero 34 blucerchiato riconosce la superiorità neroverde nel match di ieri: "Il Sassuolo ha avuto molte occasioni da gol, noi abbiamo creato molto poco e abbiamo rischiato parecchio, specialmente con qualche palla persa in uscita. E' così che è arrivato il loro gol. Ci è mancato qualcosina per provare a pareggiare e a vincere la gara, ma non abbiamo avuto la forza di ripartire".



Nelle prossime due partite, la Samp è chiamata ad una reazione d'orgoglio: "Manca pochissimo alla fine del campionato, non vogliamo mollare, dobbiamo fare bene nelle prossime due partite per noi ma soprattutto per i tifosi. Ho 22 anni e posso crescere ancora - conclude Torreira - reputo la mia annata positiva e per questo ringrazio la squadra e il mister".