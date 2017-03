A Genova sta rimbalzando da qualche ora la notizia di un possibile interessamento di Massimo Zanetti, proprietario della Segafredo, per la Sampdoria . L'idea la suggerisce il fatto che la maglia blucerchiata ad oggi resta immacolata, senza pubblicità: finito il contratto 'a termine' con Valtour il club doriano è alla ricerca di un main sponsor, e le indiscrezioni che circolano indicano proprio nel noto marchio di caffè un potenziale finanziatore di Corte Lambruschini.Da lì a ipotizzare un ritorno nel calcio di Zanetti, magari da azionista del club blucerchiato, il passo è breve. E in effetti la tentazione, per l'ex presidente del Bologna insieme al suo uomo di fiducia Luca Baraldi, c'è stata. I primi abboccamenti con Ferrero non hanno però portato ad un avanzamento ulteriore, ecco perchè ad oggi l'unica ipotesi che si possa prendere in considerazione per il momento è quella di una partnership come sponsor.Tra Zanetti, la Segafredo e Ferrero sono però spuntati un po' a sorpresa gli... Emirati Arabi. Per la precisione Abu Dhabi, anche se per la verità la voce di un fondo interessato all'acquisto del club doriano rimbalzava già da qualche settimana a Genova , riportata da Il Secolo XIX. Sarebbe questa, ad oggi, la pista più concreta e calda per quanto riguarda il futuro doriano. I contatti, oltretutto, si sarebbero intensificati nelle ultime ore, tanto da arrivare ad un punto di svolta.Massimo Ferrero si trova davanti ad un bivio.di proseguire con gli incontri, ed entrare così davvero nella trattativa, oppure declinare gentilmente la proposta. Il patron doriano potrà valutare con calma e autonomia, forte di una posizione economica solida per quanto riguarda la Samp e di un parco giocatori di tutto rispetto. Qualora il presidente doriano e l'avvocato Romei dovessero dare l'assenso, si entrerebbe nella fase di valutazione dei conti, del bilancio e degli asset, la cosiddetta ''. Un'operazione a carico del compratore, e che produrrà una valutazione della Sampdoria.In queste ore sta circolando anche il nome della persona che ha introdotto il fondo a Corte Lambruschini, ossia. Il legame tra i blucerchiati e l'ex dirigente della Roma parte da lontano, addirittura dai tempi della sua esperienza di Palermo, quando era candidato per il ruolo di ds doriano. Anche se Sabatini non è mai sbarcato a Genova, ha mantenuto i contatti sia con la famiglia Garrone che, in seguito, con Massimo Ferrero. Qualche tempo fa, per la precisione ad inizio gennaio, era stato 'pizzicato' a Londra proprio in compagnia di Antonio Romei. Di cosa stavano parlando? Si era pensato a Torreira, la realtà invece potrebbe essere un'altra...