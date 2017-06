Può tornare in sereno in casa Sampdoria, sia a livello dirigenziale che tra i tifosi. La notizia è quella che tutti volevano sentire perchè Riccardo Pecini, direttore sportivo del settore giovanile blucerchiato ma soprattutto grande scopritore di talenti, resterà a Genova anche nella prossima stagione. Ed è una conferma fondamentale, per il club di Corte Lambruschini.



Il dirigente si era preso qualche giorno di tempo per riflettere sul suo futuro: ha ragionato sulla proposta Empoli, che lo avrebbe voluto come direttore sportivo, ma soprattutto sulle sirene estere che erano tornate a risuonare per lui. Alla fine però Pecini ha sciolto le riserve: ha deciso di rimanere alla Samp, per proseguire lo straordinario lavoro svolto sino ad adesso. La dirigenza di Corte Lambruschini secondo l'edizione genovese de La Repubblica ha messo in agenda a stretto giro di posta un incontro con il suo scout principe per prolungare e ritoccare il suo contratto. Un tassello fondamentale, per costruire la Samp del domani.