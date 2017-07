La Sampdoria ha replicato alle voci che vedono Ferrero al centro di un caso di corruzione, dicendo di non essere preoccupata "perché le certificazioni dei nostri bilanci e dei movimenti contabili sono sempre stati fatti regolarmente, come conferma l'assegnazione della licenza europea che non viene riconosciuta ai club non in regola con i conti". Sulla propria pagina Facebook, il club scrive: "In merito agli articoli apparsi nelle ultime ore sugli organi di stampa, l'Uc Sampdoria ribadisce la sua serenità e sottolinea di non essere coinvolta in alcuna inchiesta".