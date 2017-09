Sampdoriani, si sa, si nasce. Christian Puggioni è sempre stato un blucerchiato, e ha trasmesso la stessa passione ai suoi due figli Christopher ed Emmanuel, che quasi sempre lo raggiungono sul campo al termine delle partite in casa per salutare quella che è anche la loro Gradinata, accompagnati dal boato del pubblico che li ha adottati come mascotte.



Ora Christian è chiamato ad un'altra parata: infondere la passione per la Sampdoria ad un altro piccolo Puggioni. Ma c'è da credere che non sarà un impresa particolarmente difficile, perchè come abbiamo scritto in apertura, Sampdoriani si nasce. Ecco perchè siamo sicuri di poter dire che questa mattina, alle 6.40, all'Ospedale San Martino di Genova è nato un nuovo tifoso della Sampdoria. Il benvenuto speciale va a Mathias Puggioni, terzogenito del numero uno blucerchiato e della compagna Elena. La stessa Sampdoria, e in particolare il presidente Massimo Ferrero, si sono già premurati di far arrivare al portierone doriano le congratulazioni di tutta la famiglia doriana. Adesso in campo, al termine delle partite, ci aspettiamo un Puggioni in più.