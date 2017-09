Ancora un 'cinguettio' polemico: nel mondo social di Facebook e Twitter, spesso i calciatori affidano ai 140 caratteri dell' 'uccellino' più conosciuto del mondo i loro messaggi. E' capitato ad esempio a Filip, che ha fatto sapere tramite il suo profilo di sentirsi ai margini del progetto dellaUno strano destino, quello del numero 10 blucerchiato, che già mercoledì aveva annunciato di sentirsi di troppo in blucerchiato . Il suo "Sarà una lunga metà stagione per me" lasciava presagire un malcontento per l'allenamento da solo in palestra a cui lo aveva indirizzato Giampaolo. Una decisione ribadita anche ieri, perchè il mister doriano lo ha escluso dalle prove tattiche con il gruppo. Non ci sarebbe nulla di strano, può capitare anche ad altri giocatori perchè Giampaolo non ama lavorare conritenendolo dispersivo, ma il nuovo tweet di Djuricic non lascia spazio all'immaginazione: "". Un'eloquente dichiarazione di intenti, accompagnata dai soliti ashtag #WorkAlone e #NeverGiveUp, che non hanno bisogno di traduzioni.Già in estate Djuricic era stato ad un passo dall'addio, 'spinto' dall'agente Ramadani che aveva assicurato alla Samp di poter trovare una collocazione al centrocampista, chiuso in un reparto dove deve fronteggiare la concorrenza di Praet, Torreira, Barreto, Linetty, Verre, Capezzi, del rientrante Ivan e poi di Ramirez e Alvarez sulla trequarti. Il suo contratto scadrà a, il che significa che a gennaio sarà libero di accordarsi con una nuova squadra per la prossima stagione. L'obiettivo di Djuricic, però, è di ritrovare subito il campo e di conseguenza la nazionale, con cui sogna il Mondiale nonostante le dichiarazioni recenti del C.T. Muslin: "Porto solo chi gioca nei club".E' anche probabile che la Samp conceda uno 'sconto' alle eventuali società interessate ad accaparrarsi il giocatore già a gennaio. E dire che soltanto un anno fa Djuricic veniva valutato circa 4 milioni, cifra che la Samp versò al Benfica all'interno della trattativa per Pedro Pereira. Djuricic però dovrà necessariamente abbassare le sue pretese: l'ingaggio daa stagione in questo momento è troppo elevato per trovare una sistemazione valida.