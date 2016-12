Oramai sembra in dirittura d'arrivo una tripla operazione tra Sampdoria e Pescara. Si tratta di un affare che comprenderà tutti i reparti dello scacchiere blucerchiato, e che porterà due volti nuovi a Genova. I neo acquisti della Samp saranno un terzino e un centrocampista: il terzino, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, sarà Francesco Zampano. Classe 1993, approderà - o meglio, tornerà - a Genova, dove è cresciuto, a titolo definitivo. L'importo che la Samp verserà nelle casse abruzzesi sarà di circa 3 milioni di euro.



Nuovo innesto anche a centrocampo, dove con la partenza di Cigarini la Samp dovrà cautelarsi numericamente. Corte Lambruschini sembra essere riuscita finalmente a mettere le mani su un giocatore a lungo seguito, trattato e quasi chiuso in estate: si tratta del regista Valerio Verre, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro.



Il percorso opposto lo percorrerà Ante Budimir, che si trasferirà a Pescara anch'egli in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 2 milioni di euro.