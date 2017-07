La Sampdoria ha rotto gli indugi per Luciano Vietto. Ora è l'attaccante dell'Atletico Madrid il primo obiettivo per il reparto offensivo blucerchiato, dato che la Samp ha avviato i primi contatti ufficiali con i Colchoneros per imbastire l'operazione. Al momento, gli unici dubbi sembrano riguardare lo stesso Vietto, che è in ritiro con il club spagnolo e vorrebbe provare a convincere Simeone. Ma l'opzione italiana, con particolare riferimento alla Sampdoria, non dispiace affatto all'ex Siviglia.



Secondo Sky Sport la Sampdoria starebbe ragionando con l'Atletico sulla base di un trasferimento in prestito, con diritto oppure con obbligo di riscatto. La valutazione di Vietto dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro, cifra importante di cui però la Samp dispone considerando la notevole liquidità dovuta alle tante cessioni.