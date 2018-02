Messi alle spalle i problemi fisici, Emiliano Viviano è tornato decisivo per la Sampdoria. Il portierone blucerchiato è uno degli elementi più amati e ascoltati dai tifosi doriani, e l'estremo difensore ricambia il suo pubblico con affetto incondizionato. Domenica sera a Milano Viviano sarà molto probabilmente chiamato agli straordinari. L'ex Arsenal lo sa bene: "Siamo in corsa per l'Europa League, le prossime tre gare saranno fondamentali ma, per la partita contro il Milan, non voglio parlare di scontro diretto solo per scaramanzia" ha detto il numero 2 della Samp a Sky Sport. "Cutrone non ho ancora trovato il tempo per studiarlo - ha poi aggiunto scendendo nello specifico dell'impegno con i rossoneri - ma ha una rabbia incredibile sotto porta, mi ricorda Inzaghi. Non dobbiamo dargli spazio per colpire.”



Secondo Viviano, gran parte delle fortune blucerchiate in questa stagione derivano da una scelta estiva: "All’inizio avevamo qualche incognita, ma aver tenuto Giampaolo ha dato fiducia a tutti". Il portiere della Samp però no vuole sbilanciarsi, e mantiene una certa cautela: "Siamo arrivati a questi risultati con il nostro gioco" conclude "ma siamo solo febbraio".