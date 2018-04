L'occasione era speciale: un appuntamento di beneficenza, sul campo della Genova calcio. Al 'Ferrando' di Cornigliano si sono riuniti quattro giocatori di Serie A, due del Genoa e due della Sampdoria, per trascorrere una giornata di sport e divertimento insieme agli Insuperabili, associazione che da anni permette a tanti ragazzi disabili di giocare a calcio. La partita 7 contro 7 è stata una sorta di derby in miniatura: da una parte con la maglia blu Perin e Bertolacci, dall'altra in bianco Viviano e Caprari.



Il portiere blucerchiato ha anche rilasciato qualche dichiarazione ai margini dell'evento. Si parla di Insuperabili, di derby ma anche di Lazio-Samp: "L'impegno degli Insuperabili è davvero stupendo, è un'iniziativa da ammirare e da cui tutti dovremmo prendere spunto. La nostra presenza è molto importante, sappiamo che può sensibilizzare maggiormente avere la nostra presenza, e poi possiamo anche portare un sorriso a questi ragazzi. Sono molto felice di esserci". Poco importa se da una parte ci sono i rossoblù. Anche perchè i rapporti tra alcuni giocatori sono molto buoni: "Io e Mattia (Perin, ndr) siamo amici per 363 giorni all'anno. Però poi in quelle due partite ci insultiamo e diamo tutto quello che abbiamo per vincere. Ma farei lo stesso anche contro mio fratello, perchè il Derby è il Derby. Poi negli altri giorni c'è pure la componente del 'menaggio', anche tra noi, ed è normale e giusto che sia così" ha raccontato Viviano.



Ora il Doria andrà all'Olimpico, e non è una trasferta agevole: "La Lazio ci mette in difficoltà, perchè noi giochiamo con la linea difensiva molto alta, e loro sono molto veloci" ammette il portiere. "In più hanno parecchi giocatori davvero forti, Milinkovic-Savic ad esempio penso che sia un top player assoluto, Immobile ha fatto 39 gol in stagione, quindi meritano tutto il rispetto possibile. Ma noi vogliamo lottare per l'Europa fino alla fine". La speranza è quella di invertire un trend piuttosto curioso, perchè con Giampaolo la Samp ha sempre perso contro la Lazio: "Credo che sia stato principalmente un caso. Magari questa - conclude Viviano - è la volta buona per invertire l'andazzo".