Dal 15 ottobre Emiliano Viviano non assapora la Serie A. Il portiere della Sampdoria ha sofferto di un infortunio fastidioso allo scafoide della mano, un problema 'noioso' che va curato con attenzione e particolare cura. Si pensava che il numero due blucerchiato potesse compiere un recupero lampo e rientrare o immediatamente prima o immediatamente dopo la sosta di Natale. E invece, i tempi si sono dilatati.



Ora Viviano sembra ormai quasi pronto a rientrare con i compagni. "Ha ricevuto l'ok per tornare in gruppo" aveva detto Giampaolo in conferenza prima della partita con l'Empoli. La volontà della Samp, però, sembra essere quella di non affrettare i tempi, per sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore doriano. Anche perchè sino ad oggi Viviano è stato sostituito egregiamente da Christian Puggioni, che si è preso la porta della Samp con autorevolezza e affidabilità.



E' probabile quindi che contro la Roma in Coppa Italia e contro l'Atalanta a Bergamo tocchi ancora al portiere genovese dipendere i pali blucerchiati. Viviano sembra aver messo nel mirino la partita casalinga ancora con i giallorossi, in programma il 29 gennaio al Ferraris.