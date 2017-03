Il portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, è stato intervistato in occasione dell'evento per la consegna del premio 'Rete d'Argento', ha parlato anche del compagno Antonio Cassano: "Ho parlato spesso con Cassano e mi dispiace che per lui sia finita un’avventura a cui teneva davvero tanto. Mi auguro e spero che non smetta di giocare a calcio". Cassano negli scorsi giorni è stato avvicinato all'Entella, ma dopo il rifiuto il suo futuro rimane incerto.