Sei mesi da separato in casa e ora, con l'arrivo di gennaio, l'opportunità di una nuova avventura, per rilanciarsi e chiudere la carriera deliziando un alto pubblico con gli ultimi colpi di genio: l'esperienza di Antonio Cassano alla Sampdoria è arrivata ormai al termine, e nel mercato invernale è probabile che Fantantonio decida di lasciare Genova.



Al momento le piste aperte restano molte, compresa quella di un clamoroso ritiro. Il suo obiettivo primario, sbandierato in ogni modo, è quello di rimanere il più vicino possibile a Genova, dove vive la sua famiglia. La soluzione logisticamente più semplice, in questo caso, sarebbe quella dell'Entella, dove Cassano ha molti estimatori tra cui anche il patron biancoceleste, Gozzi. Cassano interessa anche ai ciprioti dell'Apoel Nicosia, ma c'è pure una società di Serie A che sarebbe disposta ad accoglierlo a braccia aperte.



Si tratta del Palermo di Maurizio Zamparini, che secondo Tuttosport sarebbe pronto a garantire a Cassano lo stesso stipendio percepito dalla Samp. I rosanero gli offrirebbero anche un premio salvezza e la possibilità di rinnovare per un'altra stagione, in caso di permanenza in Serie A. Anche Corini avrebbe dato il via libera all'operazione, la proposta è allettante e Cassano ci starebbe pensando.