Il centravanti della Sampdoria Duvan Zapata ha presentato a Inter Tv la sfida di giornata contro i nerazzurri: "Vogliamo vincere oggi, per noi è molto importante. Conta più della soddisfazione personale del gol. Arriviamo dal passo falso di Crotone, fa male perdere così, per cui oggi ci dobbiamo riprendere e abbiamo una bella opportunità per dimostrare soprattutto a noi stessi che possiamo continuare come fatto finora in campionato".