Duvan Zapata ha concesso un'intervista a Premium Sport, le parole dell'attaccante della Sampdoria: "Dispiace, perché ultimamente abbiamo collezionato risultati deludenti, ora vogliamo ripartire. Incontriamo la Fiorentina, una squadra forte e tosta che ha mostrato le sue qualità nelle ultime giornate. Noi abbiamo preparato bene la partita che per noi è molto importante: loro sono migliorati, ma noi vogliamo vincere, è fondamentale per noi. La sosta? Sono stato in Colombia una settimana, nell'ultimo mese ho avuto qualche problemino muscolare ma ora sono carico per mostrare la mia qualità e la mia forza".