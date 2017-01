Ai microfoni di Premium, Walter Samuel parla del lavoro svolto in Spagna dall'Inter e spiega come affrontare la gara contro l'Udinese.



"I ragazzi stanno molto bene, in Spagna ci siamo allenati nel modo giusto ed erano molto carichi. Speriamo di ripartire bene anche quest’anno, sappiamo che loro vengono da una striscia positiva e bisogna stare molto attenti perché hanno esperienza e giovani interessanti, ma li affrontiamo con fiducia nei nostri mezzi. Bisogna sempre lavorare sul piano fisico e mentale e in Spagna lo abbiamo fatto. Icardi? Non so se può raccogliere l'eredità degli uomini del triplete. Lo vedo bene come vedo bene tutti gli altri, conta il collettivo, poi ovviamente lui è il capitano e deve dare l’esempio a tutti gli altri".