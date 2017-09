I più attenti che hanno guardato Napoli-Feyenoord non è sfuggito un particolare: diversi settori del San Paolo erano praticamente vuoti, nonostante fosse l’esordio in Champions League. A riguardo, Il Mattino fa sapere che nel match contro gli olandesi è stato registrato il minimo storico di paganti (22.577) nella competizione più importante per club. Il motivo? Prezzo del biglietto troppo alto per una sfida già scritta alla vigilia, con gli azzurri, affamati di vittoria dopo il k.o. in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, che non hanno avuto particolare problemi a battere gli uomini di Giovanni van Bronckhorst.