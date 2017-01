A San Siro un boato ai gol di Insigne e Callejon. Il Napoli giocava a Milano, ma sembrava che a giocare in casa fosse il Napoli. Forse quattromila i tifosi partenopei presenti al “Meazza”. Nel settore ospiti c’erano circa 1500 tifosi, ma la maggior parte dei sostenitori partenopei erano distribuiti in tutti i settori, approfittando del fatto che non erano residenti in Campania. “Vicini alle popolazioni del Centro Italia”. Messaggio della Curva Sud del Milan che, nel primo tempo della partita contro il Napoli, ha esposto uno striscione rivolgendo un pensiero a chi, in questi giorni, vive il dramma del terremoto e della neve.