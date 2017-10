La questione va avanti da tempo ma una soluzione sembra ancora lontana. Questo nonostante l’amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello, abbia svelato comeOrmai una cosa sembra molto chiara: nessuna delle due società, visti i costi, ha intenzione di costruire uno stadio di proprietà. Antonello a tal proposito è stato molto chiaro: «Pensiamo che San Siro sia casa nostra e crediamo che Milano meriti uno stadio all’altezza delle altre grandi città europee». Dalla sponda opposta del naviglio, invece, non arrivano dichiarazioni a tal proposito, forse perchéQuestione di tempi e di esigenze, insomma. Sta di fatto che entrambe le società sono giunte alla conclusione che gli attuali 80 mila posti sono un eccesso.con la conseguente costruzione di attività commerciali. Per quanto riguarda l’area trotto, in passato accostata al progetto di sviluppo dello stadio San Siro, l’idea di un accorpamento non sembra più essere percorribile. Anche perché è nata l'idea diConsiderata l'indiscrezione raccolta a margine dell'Assemblea dei Soci dell'Inter,