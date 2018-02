I rumors su un possibile addio sono ormai alle spalle e oggi Wanda Nara è tornata ad essere follemente innamorata di Mauro Icardi. E quale miglior occasione di San Valentino per far riscoppiare l'amore nella coppia?



La showgirl argentina ha voluto utilizzare i social per "far perdere (nuovamente) la testa" a Maurito, ma non è l'unica che ha celebrato il suo amore sui social nel giorno degli innamorati.



Da Jessica Malena (Immobile) a Sofija Milosevic (Ljajic) passando per Laura Della Villa (Verdi) l'amore è (ri)scoppiato in Serie A. Ecco la nostra gallery.