Un'operazione dalle cifre surreali. Quel contratto in scadenza con l'Arsenal per Alexis Sanchez è diventato una miniera d'oro: deciso a lasciare Londra da tempo, l'ala cilena ex Udinese si è ritrovata al centro di un'asta internazionale da mesi. Perché in tanti lo hanno cercato, Bayern Monaco e PSG su tutte, ma ha trovato un accordo totale adesso il Manchester City di Pep Guardiola: Sanchez andrà via con ogni probabilità a parametro zero, le cifre dell'affare però saranno ben diverse dalla classica operazione low cost.



LE CIFRE - Il Manchester City ha un'intesa per un quinquennale da far sottoscrivere ad Alexis - dal prossimo giugno, chiaro - che guadagnerà 13 milioni di sterline all'anno, un ingaggio da capogiro. Non basta: al momento della firma materiale del contratto, arriverà il classico premio cash in pieno stile Man City che così ha convinto il giocatore, ovvero ben 30 milioni di sterline (!) dritti nelle casse di Sanchez per la sua scelta. Queste cifre possono variare nel caso in cui l'Arsenal dovesse dare il via libera alla cessione immediata di Alexis: in quel caso, col trasferimento a gennaio andrebbero 20 milioni ai Gunners, mentre 15 milioni (la metà) a Sanchez al momento della la firma. Rimarrebbe identico il suo stipendio.



RETROSCENA JUVE - Proprio questo fattore dell'incasso mega al momento della firma ha limitato chi ha corteggiato Alexis Sanchez in questi anni. Nell'estate 2016, prima di chiudere per Higuain, la Juventus ha pensato anche al cileno come occasione su cui fiondarsi. Le richieste economiche ascoltate da Marotta e Paratici sono state clamorose: da quei famosi 30 milioni alla firma passando per un ingaggio che avrebbe toccato i 14 milioni di euro netti, ovvero 30 milioni all'anno lordi solo di stipendio per Sanchez. Cifre fuori dal mondo per il nostro calcio, il Manchester City ora ha messo le mani su Alexis. Ma la Juve non ha rimpianti...