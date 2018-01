Alexis Sanchez al Manchester United, manca solo l'ufficialità. Tutto pronto: il nuovo ingaggio da 400mila sterline a settimana (pari a 450mila euro), il contratto da firmare, lo scambio con Mkhitaryan, pronto a lasciare i Red Devils per volare a Londra e indossare la maglia dell'Arsenal, e la numero 7. La leggendaria numero 7: quella che fu di Best, Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo. In rete è comparsa la prima foto (fonte Mirror) del cileno con la divisa della sua nuova squadra: cellulare in mano, selfie d'ordinanza e fotografo che immortala la scena. L'ex Udinese è pronto per la sua nuova avventura.