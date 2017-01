Sotto la guida di Paulo Sousa, Carlos Sanchez si è trasformato da centrocampista in difensore. Un cambiamento che lo ha portato praticamente ad essere un titolare in questa squadra. Ma il destino del colombiano non è ben definito ancora perché i viola lo hanno preso in prestito dall'Aston Villa: "Mi trovo bene io e si trova a suo agio la mia famiglia - ha detto Sanchez al Corriere dello Sport-Stadio - Per questo voglio restare. So che il mio riscatto dipende dalle volte in cui scendo in campo (il riscatto sarà obbligatorio se avrà giocato più del 50% delle partite della squadra), ma io sono concentrato sul lavoro. Devo fare quanto di meglio, perché io voglio rimanere qui. Per me, però, l’unica cosa che conta è che la squadra vinca. La rivelazione del campionato? La Fiorentina, perché è una squadra che vale molto di più della posizione in classifica che occupa”.