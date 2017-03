L'Arsenal è in crisi. A Liverpool arriva la quinta sconfitta nelle ultime 10 partite di campionato e la squadra scivola al quinto posto in classifica. Più del risultato (3-1), a sorprendere è l'esclusione dalla formazione titolare di Alexis Sanchez. Wenger lo inserisce a inizio ripresa e l'attaccante cileno lo ripaga subito con l'assist per Welbeck, il nono in questo campionato. Contando i suoi 17 gol, Sanchez ha messo lo zampino in 26 delle 55 reti segnate dai Gunners: quasi la metà. Anche se, negli scontri diretti con le 5 big di Premier, ha trovato la via del gol solo una volta: nella vittoria per 3-0 contro il Chelsea dello scorso 24 settembre.



CALCIOMERCATO - La panchina di oggi è una scelta tecnica oppure ci sono dietro altri motivazioni? Il contratto di Alexis Sanchez scade nel giugno del 2018 e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Sullo sfondo aumentano le voci di mercato sul suo conto: in particolare quelle legate a un possibile ritorno in Italia o in Spagna, dove El Nino Meravilla ha già giocato con le maglie di Udinese e Barcellona. Sulle tracce di Sanchez ci sono Inter, Juventus e Atletico Madrid (per il dopo Griezmann). In questo senso c'è un curioso incrocio con Allegri, che lascerà la panchina dei bianconeri a fine stagione. Sanchez andrà alla Juve dove non ci sarà più Allegri oppure sarà allenato proprio dal tecnico livornese all'Arsenal o all'Atletico Madrid? Il futuro è ancora da scrivere.