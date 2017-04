Giuseppe Sannino è stato il primo allenatore di Paulo Dybala in Italia. Il tecnico ex Palermo ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per svelare i retroscena dei primi mesi passati da La Joya in Italia: "Dal punto di vista tecnico era già un alieno ma ha avuto bisogno di tempo per reggere l'impatto dal punto di vista fisico e soprattutto tattico. Ma la sua forza è sempre stata dentro di sé, è arrivato in Italia da ragazzo sano e pulito, intelligente e determinato. Ha avuto la pazienza di saper aspettare e crescere con calma, ed ora è sempre quel ragazzo sano e pulito arrivato a Palermo nel 2012, ma diventato grande a tal punto da non aver nulla da invidiare a nessuno a livello mondiale".