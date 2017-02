Rai Due rete dove va in onda90esimo propone a Sbandati D'Amico Leotta Calcagno migliori giornaliste Sportive! Brava Alba grazie! — paola ferrari (@paolaferrari_og) 31 gennaio 2017

Questa sera mariti e mogli rischiano di litigare per il telecomando. Per decidere se guardare il posticipo di campionato tra Roma e Fiorentina oppure la prima puntata del- Eppure ci sono delle curiosità che accomunano i due eventi. Non solo per la presenza dei tifosi viola(conduttore) e(cantante). Quest'ultimo ha paragonato ala coppia Maria De Filippi-Carlo Conti. Che parla pure di calcio: "Sono davvero contento chesia rimasto a Firenze, ha dimostrato di essere più legato alla maglia viola che ai soldi della Cina. Federicomi ha colpito per la qualità, la freddezza e le sue punizioni terribili. Ha soltanto 19 anni, può diventare più bravo di suo padre. Quando c'è talento ed entusiasmo, non bisogna aver paura di inserire i giovani".- Mercoledì ci sarà come ospite Francesco. I giallorossi fanno il tifo per la canzone "Che sia benedetta" di. Per cercare di scucire il tricolore alla Juventus, non resta che aggrapparsi alla cabala. La Roma ha vinto i suoi ultimi due scudetti nel 1983 e nel 2001, quando sul palco dell'Ariston hanno trionfato due donne soliste:con "Sarà quel che sarà" edcon "Luce".- Allo stesso modo il Napoli spinge per i gruppi maschili, avendo vinto due scudetti nel 1987 e nel 1990, quando a Sanremo sono stati premiati il triocon "Si può dare di più" e icon "Uomini soli". Con buona pace del tifoso azzurro, in gara con "La prima stella".- Coincidenze interessanti anche con il mondo del tennis. Quandoè arrivato in finale agli Australian Open, il Festival è andato a cantanti usciti dal talent-show 'Amici' di Maria de Filippi:nel 2009 enel 2010, quindi quest'anno può ben sperare "Con te" di- Inoltre, quandoha trionfato agli Australian Open, hanno fatto altrettanto le squadre italiane in: ilnel 2007 e l'nel 2010. Così la Juventus e il Napoli sognano di alzare la Coppa dalle "grandi orecchie" nella finale del prossimo 3 giugno a Cardiff.- Tornando a Sanremo, il Dopo-Festival sarà condotto dacol disturbo della, già protagonisti a "Quelli che il calcio". Insieme a Carlo Conti, Maria De Filippi esul palco dell'Ariston ci sarà anchedi Sky, che avrà un proprio spazio nella rubrica "Tutti cantano Sanremo". La cosa non va giù alla giornalista Rai, che si sfoga in un'intervista al settimanale CHI in edicola oggi:, e non parlo solo di giornalisti, c'è ancora un orgoglio Rai e quindi ci restiamo un po' male. Certo che in tante cose, se si badasse a quello che di buono fanno i giornalisti dell'azienda… A Sanremo non ci devo andare io. Il Festival l'ho già fatto per tanti anni come giornalista.Mi piacerebbe che all'Ariston ci fosse anche un volto nostro che è in antitesi come immagine, poi non parlo di valore giornalistico. Abbiamodella Domenica Sportiva, che poteva essere in contrapposizione con un'immagine come quelle della Leotta. Giorgia ha 28 anni, è una bellissima ragazza, completamente diversa, arriva da Rai News e ha un approccio diverso dal punto di vista estetico e dell'immagine. Dico che bisogna fare più squadra. Avendo un carattere fumantino e un po' ribelle, è difficile per me tacere. Ecco, mi sarebbe piaciuto che Giorgia fosse sul palco di Sanremo".